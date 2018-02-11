Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 февраля 2018, 20:21

Король Иордании встретится с Путиным 15 февраля

Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II Бен Аль Хусейн. Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II Бен Аль Хусейн. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Ожидается обсуждение двусторонних отношений, региональных и международных событий.

Король Иордании Абдалла II планирует 15 февраля встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита монарха в Россию. Об этом говорится на сайте короля.

Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, региональные и международные события, а также борьбу с терроризмом.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • Путин
  • В мире
  • Иордания
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar