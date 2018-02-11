Король Иордании встретится с Путиным 15 февраля
Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II Бен Аль Хусейн. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Ожидается обсуждение двусторонних отношений, региональных и международных событий.
Король Иордании Абдалла II планирует 15 февраля встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита монарха в Россию. Об этом говорится на сайте короля.
Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, региональные и международные события, а также борьбу с терроризмом.