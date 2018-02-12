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Регион
Опубликовано 12 февраля 2018, 11:26

Самый популярный шутер 2017 года вышел на iPhone

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/iPadno

Фото: © Кадр из видео YouTube/iPadno

Разработчики многопользовательской игры перенесли PlayerUnknown’s Battlegrounds на мобильные устройства.

Студия Bluehole объявила, что PlayerUnknown’s Battlegrounds теперь доступна на мобильных устройствах. Пока самый популярный шутер 2017 года могут опробовать владельцы iPhone.

По сравнению с полноценной версией, мобильная игра отличается изменённым интерфейсом и более простой графикой. Сейчас пользователям доступны две версии шутера — Light Speed и TIMI. Они отличаются игровой механикой: первая — более простая, вторая — мобильная версия оригинальной игры.

Напомним, PlayerUnknown’s Battlegrounds стала самым популярным шутером в 2017 году. Игра вышла не только на ПК, но и консоли Xbox One.

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Сергей Сурепин
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