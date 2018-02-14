В Госдуме не поддержали законопроект о плате россиянам минимум 100 рублей в час
Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова
Государственная дума отклонила законопроект об установлении почасового минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 100 рублей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам голосования в рамках пленарного заседания.
— Законопроект отклоняется, — сказал Володин.
Законопроект был предложен депутатами фракции "Справедливая Россия". Предполагалось также ввести два разных минимальных размера оплаты труда. Один из них — для исчисления оплаты труда работника, а второй — для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.