А кто работать будет? Россиянам отказали в летней двухчасовой сиесте

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект, который предусматривал увеличение летом время обеденного перерыва для россиян. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Госдумы.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР Ивана Сухарева, Виктора Сысоева и Антона Ищенко. Они считают, что летом организм подвергается большим нагрузкам и большей утомляемости в связи с жаркой погодой.

Из-за приёма пищи происходит отток крови от нервной системы к пищеварительной, а это вызывает сонливость и уменьшает работоспособность.