Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших в Сирии и Афганистане

Парламентарии Государственной думы России почтили минутой молчания советских и российских военных, которые выполняли боевые задачи в Афганистане и Сирии. Церемония прошла на дополнительном пленарном заседании.

Обращаясь к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, первый заместитель главы комитета по обороне Александр Шерин в 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана сообщил, что военнослужащие из России выполняют "примерно такую же задачу".

— Я думаю, что целесообразно было бы в том числе в память о Филипове Романе Николаевиче и всех тех, кто выполняет свой воинский долг на полях сражений, почтить минутой молчания, — сказал Шерин.