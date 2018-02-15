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Опубликовано 15 февраля 2018, 11:32

Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших в Сирии и Афганистане

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Парламентарии Государственной думы России почтили минутой молчания советских и российских военных, которые выполняли боевые задачи в Афганистане и Сирии. Церемония прошла на дополнительном пленарном заседании.

Обращаясь к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, первый заместитель главы комитета по обороне Александр Шерин в 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана сообщил, что военнослужащие из России выполняют "примерно такую же задачу".

— Я думаю, что целесообразно было бы в том числе в память о Филипове Романе Николаевиче и всех тех, кто выполняет свой воинский долг на полях сражений, почтить минутой молчания, — сказал Шерин.

После этого началась минута молчания.

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Владислав Фёдоров
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