Грудинин и Зюганов поругались из-за Горбачёва

Бизнесмен Павел Грудинин поссорился с главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым, передаёт телеграм-канал Mash.

По имеющимся данным, камнем преткновения стала фигура Михаила Горбачёва. Зюганов, как и многие члены компартии, оценивает последнего генсека СССР как лицемера и предателя, а для Грудинина он оказался, наоборот, чуть ли не примером для подражания.

— До выборов остаётся месяц, и теперь либо Горбачёв канонично будет признан предателем, либо произойдёт его реабилитация, — предполагает телеграм-канал.

Ранее Зюганов также заявил, что Грудинин не сможет стать лидером КПРФ. Об этом политик сказал в ходе своей пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, может ли директор совхоза имени Ленина претендовать на руководство фракцией после выборов.