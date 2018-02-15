Грудинин и Зюганов поругались из-за Горбачёва
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Бизнесмен Павел Грудинин поссорился с главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым, передаёт телеграм-канал Mash.
По имеющимся данным, камнем преткновения стала фигура Михаила Горбачёва. Зюганов, как и многие члены компартии, оценивает последнего генсека СССР как лицемера и предателя, а для Грудинина он оказался, наоборот, чуть ли не примером для подражания.
— До выборов остаётся месяц, и теперь либо Горбачёв канонично будет признан предателем, либо произойдёт его реабилитация, — предполагает телеграм-канал.
Ранее Зюганов также заявил, что Грудинин не сможет стать лидером КПРФ. Об этом политик сказал в ходе своей пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, может ли директор совхоза имени Ленина претендовать на руководство фракцией после выборов.
Напомним, что Грудинин является кандидатом в президенты РФ, при этом, согласно данным ФОМа, за него готовы проголосовать только 5,5% избирателей.