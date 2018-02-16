"Рено" стала первой командой "Формулы-1" с программой в киберспорте

Французский производитель автомобилей объявил о создании команды Renault Sport Team Vitality.

Команда необходима для выступлений в киберспортивных соревнованиях по автогонкам. Состав сформируется благодаря объединению усилий "Рено" и французской Team Vitality, за которую выступают Филип Пашмейер, Виктор Локе и Сандро Хольцварт.

В этом году команда сосредоточится на участии в Rocket League Championship Series Europe. При этом "Рено" уже ведёт переговоры с "Формулой-1" по поводу их выступления в официальной киберспортивной серии чемпионата eSports.