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Регион
Опубликовано 16 февраля 2018, 11:52

"Рено" стала первой командой "Формулы-1" с программой в киберспорте

Фото: &copy; Renault&nbsp;

Фото: © Renault 

Французский производитель автомобилей объявил о создании команды Renault Sport Team Vitality.

Команда необходима для выступлений в киберспортивных соревнованиях по автогонкам. Состав сформируется благодаря объединению усилий "Рено" и французской Team Vitality, за которую выступают Филип Пашмейер, Виктор Локе и Сандро Хольцварт.

В этом году команда сосредоточится на участии в Rocket League Championship Series Europe. При этом "Рено" уже ведёт переговоры с "Формулой-1" по поводу их выступления в официальной киберспортивной серии чемпионата eSports.

Команда игроков получит доступ на базу "Рено" в Энтоуне. Там спортсмены будут тренироваться с пилотами и техническим персоналом.

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Сергей Сурепин
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