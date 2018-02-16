Геймеры обнаружили голого персонажа в PlayerUnknown’s Battlegrounds

В самом популярном шутере 2017 года опытные геймеры столкнулись с голым персонажем.

Владельцы PlayerUnknown’s Battlegrounds поделились неожиданной находкой. В самом популярном шутере 2017 года опытные геймеры прямо на поле битвы столкнулись с голым персонажем.

Геймеры обратились с соответствующим вопросом в службу поддержки игры. Разработчики никаких объяснений по этому поводу пока не дали.