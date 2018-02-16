Геймеры обнаружили голого персонажа в PlayerUnknown’s Battlegrounds
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В самом популярном шутере 2017 года опытные геймеры столкнулись с голым персонажем.
Владельцы PlayerUnknown’s Battlegrounds поделились неожиданной находкой. В самом популярном шутере 2017 года опытные геймеры прямо на поле битвы столкнулись с голым персонажем.
Геймеры обратились с соответствующим вопросом в службу поддержки игры. Разработчики никаких объяснений по этому поводу пока не дали.
Пользователи пытаются выяснить, как такое могло произойти. Тем временем игру PlayerUnknown’s Battlegrounds купили более 30 миллионов человек.