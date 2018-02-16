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Регион
Опубликовано 16 февраля 2018, 11:37

Геймеры обнаружили голого персонажа в PlayerUnknown’s Battlegrounds

Фото: &copy; Скриншот из видео

Фото: © Скриншот из видео

В самом популярном шутере 2017 года опытные геймеры столкнулись с голым персонажем.

Владельцы PlayerUnknown’s Battlegrounds поделились неожиданной находкой. В самом популярном шутере 2017 года опытные геймеры прямо на поле битвы столкнулись с голым персонажем.

Геймеры обратились с соответствующим вопросом в службу поддержки игры. Разработчики никаких объяснений по этому поводу пока не дали.

Пользователи пытаются выяснить, как такое могло произойти. Тем временем игру PlayerUnknown’s Battlegrounds купили более 30 миллионов человек.

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Сергей Сурепин
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