Самый популярный шутер 2017 года потерял 500 тысяч игроков

Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds жалуются на снижение активной аудитории геймеров.

Согласно информации технического директора Bloomberg Юджи Накамуры, игроки постепенно уходят из PlayerUnknown’s Battlegrounds. Активная аудитория самого популярного шутера 2017 года с января по февраль уменьшилась на 500 тысяч пользователей.

Эту тенденцию Накамура связывает с большим количеством мошенников. В начале февраля 218 года разработчики объявили о блокировке более одного миллиона читеров.