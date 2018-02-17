Самый популярный шутер 2017 года потерял 500 тысяч игроков
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Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds жалуются на снижение активной аудитории геймеров.
Согласно информации технического директора Bloomberg Юджи Накамуры, игроки постепенно уходят из PlayerUnknown’s Battlegrounds. Активная аудитория самого популярного шутера 2017 года с января по февраль уменьшилась на 500 тысяч пользователей.
Эту тенденцию Накамура связывает с большим количеством мошенников. В начале февраля 218 года разработчики объявили о блокировке более одного миллиона читеров.
Напомним, в сентябре 2017 года игра PUBG побила рекорд Dota 2 по одновременном онлайну. Она стала самой популярной игрой в истории Steam. Шутер уже купили 30 миллионов человек.