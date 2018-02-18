Появилась игра в стиле PlayerUnknown’s Battlegrounds сразу для 400 человек

Главная особенность — количество игроков. В шутере участие смогут принять 400 человек. В оригинальной PUBG сражались друг с другом только 100 игроков.

Выход игры запланирован на 2018 год. Сначала разработчики представят раннюю версию шутера. Полная версия будет доступна уже в 2019 году.