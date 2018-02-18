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Опубликовано 18 февраля 2018, 09:58

Появилась игра в стиле PlayerUnknown’s Battlegrounds сразу для 400 человек

Разработчики представили первый трейлер своего будущего проекта Mavericks: Proving Grounds.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ Xanbunny

Скриншот видео: youtube.com/ Xanbunny

Студия Automaton выпустила дебютный трейлер Mavericks: Proving Grounds. Это игра в стиле PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Главная особенность — количество игроков. В шутере участие смогут принять 400 человек. В оригинальной PUBG сражались друг с другом только 100 игроков.

Выход игры запланирован на 2018 год. Сначала разработчики представят раннюю версию шутера. Полная версия будет доступна уже в 2019 году.

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Сергей Сурепин
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