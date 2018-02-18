Появилась игра в стиле PlayerUnknown’s Battlegrounds сразу для 400 человек
Разработчики представили первый трейлер своего будущего проекта Mavericks: Proving Grounds.
Скриншот видео: youtube.com/ Xanbunny
Студия Automaton выпустила дебютный трейлер Mavericks: Proving Grounds. Это игра в стиле PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Главная особенность — количество игроков. В шутере участие смогут принять 400 человек. В оригинальной PUBG сражались друг с другом только 100 игроков.
Выход игры запланирован на 2018 год. Сначала разработчики представят раннюю версию шутера. Полная версия будет доступна уже в 2019 году.