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Регион
Опубликовано 19 февраля 2018, 06:51

Ежедневно за самым популярным шутером 2017 года следит девять миллионов человек

Игра привлекает внимание не только геймеров, но и зрителей. PUBG продолжает бить рекорды.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/50

Скриншот видео: youtube.com/50

Недавно в игре PlayerUnknown's Battlegrounds появилась функция 3D-повторов. Эта технология была представлена сеульской фирмой Minkonet.

В итоге благодаря нововведению пользователи стали чаще просматривать повторы. Каждый день за самым популярным шутером 2017 года следит девять миллионов человек.

Вместе с этим энтузиасты создают креативные видео. Разработчики шутера поощряют такую активность.

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Сергей Сурепин
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