Ежедневно за самым популярным шутером 2017 года следит девять миллионов человек
Игра привлекает внимание не только геймеров, но и зрителей. PUBG продолжает бить рекорды.
Скриншот видео: youtube.com/50
Недавно в игре PlayerUnknown's Battlegrounds появилась функция 3D-повторов. Эта технология была представлена сеульской фирмой Minkonet.
В итоге благодаря нововведению пользователи стали чаще просматривать повторы. Каждый день за самым популярным шутером 2017 года следит девять миллионов человек.
Вместе с этим энтузиасты создают креативные видео. Разработчики шутера поощряют такую активность.