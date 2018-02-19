Ежедневно за самым популярным шутером 2017 года следит девять миллионов человек

Недавно в игре PlayerUnknown's Battlegrounds появилась функция 3D-повторов. Эта технология была представлена сеульской фирмой Minkonet.

В итоге благодаря нововведению пользователи стали чаще просматривать повторы. Каждый день за самым популярным шутером 2017 года следит девять миллионов человек.