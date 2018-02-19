Игра создателей Unreal Tournament побила рекорд PlayerUnknown’s Battlegrounds
Разработчики трудятся над многопользовательским шутером, который копирует модель PUBG.
Скриншот видео: youtube.com/ Fortnite
Компания Epic Games отчиталась об очередном успехе. Игра Fortnite обновила свой рекорд по количеству пользователей онлайн. Всего в неё одновременно играло 3,4 миллиона человек.
Игре удалось побить рекорд PlayerUnknown’s Battlegrounds. В самый популярный шутер 2017 года играло одновременно 3,1 миллиона человек.
Наплыв пользователей привёл к многочисленным отключениям серверов игры. По словам разработчиков, популярность Fortnite растёт быстрее, чем они предполагали.