Игра создателей Unreal Tournament побила рекорд PlayerUnknown’s Battlegrounds

Компания Epic Games отчиталась об очередном успехе. Игра Fortnite обновила свой рекорд по количеству пользователей онлайн. Всего в неё одновременно играло 3,4 миллиона человек.

Игре удалось побить рекорд PlayerUnknown’s Battlegrounds. В самый популярный шутер 2017 года играло одновременно 3,1 миллиона человек.