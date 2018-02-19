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Опубликовано 19 февраля 2018, 07:52

Игра создателей Unreal Tournament побила рекорд PlayerUnknown’s Battlegrounds

Разработчики трудятся над многопользовательским шутером, который копирует модель PUBG.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ Fortnite

Скриншот видео: youtube.com/ Fortnite

Компания Epic Games отчиталась об очередном успехе. Игра Fortnite обновила свой рекорд по количеству пользователей онлайн. Всего в неё одновременно играло 3,4 миллиона человек.

Игре удалось побить рекорд PlayerUnknown’s Battlegrounds. В самый популярный шутер 2017 года играло одновременно 3,1 миллиона человек.

Наплыв пользователей привёл к многочисленным отключениям серверов игры. По словам разработчиков, популярность Fortnite растёт быстрее, чем они предполагали.

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Сергей Сурепин
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