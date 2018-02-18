В Госдуме предложили нанять охрану для Россотрудничества из-за атаки радикалов

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) предложил нанять вооружённую частную охрану для защиты здания и сотрудников Россотрудничества в Киеве.

— Здесь нужно нанимать частную охрану, и эта частная охрана должна охранять (здание Россотрудничества. — Прим. ред.), причём вооружённую, как мы это делаем в Афганистане и в некоторых других местах, неспокойных для нас. Пришла пора и Киева, — сказал Калашников в комментарии РИА "Новости".

Он также добавил, что бездействие украинских правоохранителей не так уж и удивительно в связи с выступлением президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он призвал запретить российский флаг.