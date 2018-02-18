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Регион
Опубликовано 18 февраля 2018, 20:03

В Госдуме предложили нанять охрану для Россотрудничества из-за атаки радикалов

Фото: &copy;РИА Новости/Стрингер

Фото: ©РИА Новости/Стрингер

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) предложил нанять вооружённую частную охрану для защиты здания и сотрудников Россотрудничества в Киеве.

— Здесь нужно нанимать частную охрану, и эта частная охрана должна охранять (здание Россотрудничества. — Прим. ред.), причём вооружённую, как мы это делаем в Афганистане и в некоторых других местах, неспокойных для нас. Пришла пора и Киева, — сказал Калашников в комментарии РИА "Новости".

Он также добавил, что бездействие украинских правоохранителей не так уж и удивительно в связи с выступлением президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он призвал запретить российский флаг.

Напомним, накануне днём украинские националисты ворвались в Россотрудничество в Киеве и осквернили флаг РФ. В связи с этим российское посольство на Украине направило в украинский МИД ноту протеста. Однако сегодня радикалы вновь начали громить учреждение. Позже стало известно, что они также выбили окна в офисных зданиях Сбербанка и "Альфа-банка".

В связи со случившимся киевская полиция отказалась защищать Россотрудничество и выдвинула условия, при которых по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело. О намерении обратиться в полицию заявил глава филиала агентства Константин Воробьёв.

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Екатерина Михайлова
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