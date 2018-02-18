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Опубликовано 18 февраля 2018, 21:39

Постпред РФ при ОБСЕ назвал русофобией атаку на здание Россотрудничества в Киеве

Радикалы громят здание Россотрудничества в Киеве. Фото: &copy; РИА Новости

Радикалы громят здание Россотрудничества в Киеве. Фото: © РИА Новости

Ранее националисты похвастались нападениями на российское учреждение, в результате которых никто из радикалов не был задержан полицией Киева.

По словам постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, нападение националистов на здание Россотрудничества в Киеве подтверждает факт поддержки украинским правительством русофобии и радикального национализма. Об этом сообщается на странице российского постпредставительства в "Твиттере".

— Сегодняшняя атака радикалов "ОУН"* на РЦНК в Киеве, об угрозе которой мы предупреждали, подтверждает, что украинские власти поддерживают русофобию и радикальный национализм на государственном уровне, — заявил Лукашевич.

Напомним, вчера украинские радикалы ворвались в Россотрудничество в Киеве и осквернили флаг РФ. В связи с этим Посольство РФ на Украине направило в украинский МИД ноту протеста. Несмотря на это, националисты продолжили атаковать ведомство. Помимо этого, злоумышленники выбили окна в зданиях Сбербанка и "Альфа-банка". Полиция Киева отказалась защищать здание Россотрудничества от атак националистов и выдвинула условия, при которых по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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Юнона Александрова
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