Учёные узнали, как бег может улучшить жизнь

Основываясь на опыте с грызунами, бегающими в колесе, учёные пришли к выводу, что бег благоприятно сказывается на улучшении памяти.

Сотрудники американского Университета Бригама Янга обнаружили, что регулярные занятия бегом положительно влияют на память. Об этом сообщает научное издание Neuroscience.

По данным исследователей, во время бега происходит сокращение негативного влияния хронического стресса на гиппокамп, который отвечает за память в головном мозге. Во время исследования учёные при помощи анализа поведения мышей во время бега в колесе установили, что их долговременная потенциация имеет высокие показатели. Отмечается, что долговременной потенциацией называется процесс запоминания информации при усилении синаптической передачи между двумя нейронами.