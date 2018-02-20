В Госдуме призвали выразить протест из-за наращивания ВМС США в Чёрном море

По информации CNN, Вашингтон направил два эсминца "в рамках усилий по уменьшению чувствительности России" в связи с присутствием американских вооружённых сил в регионе.

В Госдуме прокомментировали информацию американских СМИ об увеличении присутствия в Чёрном море Военно-морских сил США. Свои действия командование ВМС объясняет якобы необходимостью противостоять наращиванию российских сил в этом районе.

По мнению зампреда Комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, эти заявления всего лишь бряцание оружием, которое ни к чему хорошему не приведёт.

— Нахождение Военно-морских сил США ограничено соответствующими договорами. Это не что иное, как нагнетание без того непростой обстановки в мире. Я думаю, что мы должны выразить свой явный протест, — приводит слова парламентария РИА "Новости".