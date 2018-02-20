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Регион
Опубликовано 20 февраля 2018, 11:12

В Госдуме призвали выразить протест из-за наращивания ВМС США в Чёрном море

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова&nbsp;

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова 

По информации CNN, Вашингтон направил два эсминца "в рамках усилий по уменьшению чувствительности России" в связи с присутствием американских вооружённых сил в регионе.

В Госдуме прокомментировали информацию американских СМИ об увеличении присутствия в Чёрном море Военно-морских сил США. Свои действия командование ВМС объясняет якобы необходимостью противостоять наращиванию российских сил в этом районе.

По мнению зампреда Комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, эти заявления всего лишь бряцание оружием, которое ни к чему хорошему не приведёт.

— Нахождение Военно-морских сил США ограничено соответствующими договорами. Это не что иное, как нагнетание без того непростой обстановки в мире. Я думаю, что мы должны выразить свой явный протест, — приводит слова парламентария РИА "Новости".

Напомним, по информации CNN, 17 февраля американский боевой корабль Carney присоединился в Чёрном море к уже находящемуся там эсминцу ВМС США. При этом в последний раз одновременно два корабля ВМС США были в водах Чёрного моря в июле 2017 года, когда проходили американо-украинские учения Sea Breeze.

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Марина Калегина
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