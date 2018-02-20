Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds хотят снять фильм по популярной игре

Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds продолжают делиться идеями по дальнейшему развитию проекта. Сейчас команда намекает на экранизацию многопользовательского шутера, который стал самым популярным в 2017 году.

По словам разработчиков, они хотят превратить PUBG во всемирную медиафраншизу, которая будет основана на игре. В частности, команда делает ставку на киберспорт, кино, мультфильмы и анимацию.