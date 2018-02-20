Исполнитель теракта в Стокгольме: Целью было убийство шведов для поддержки ИГИЛ

Своими действиями мужчина хотел добиться того, чтобы "Швеция прекратила войну против халифата" и не посылала своих солдат в зону военных действий.

Выходец из Узбекистана, 39-летний Рахмат Акилов, который совершил наезд на людей в центре Стокгольма в апреле 2016 года, хотел убить шведов для поддержки ИГИЛ*. Об этом он заявил в окружном суде шведской столицы.

— В том, чтобы убить шведских граждан, —сказал он во время своего первого допроса на очередном слушании. — Тех (собирался убить — Прим. ред.), кто окажется на этой улице, чтобы внести свой небольшой вклад в поддержку ИГИЛ.

По его словам, целями терактов могли быть мосты и здания — "всё то, что принадлежит врагам ИГИЛ".

Своими действиями Акилов хотел добиться того, чтобы "Швеция прекратила войну против халифата" и не посылала своих солдат в зону военных действий.

Напомним, 7 апреля мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. Погибли четыре человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. В суде обвиняемый признал свою вину.