Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds выпустят третью карту до конца июня
Разработчики самого популярного шутера 2017 года продолжают заниматься развитием проекта.
Фото: © PUBG CORPORATION
Студия Bluehole выпустит новую карту для PlayerUnknown's Battlegrounds до конца июня. Об этом разработчики сообщили в персональном блоге Steam.
Вместе с этим создатели самого популярного шутера 2017 года пообещали более подробно рассказать об изменениях в марте. Разработчики заявили, что сейчас они активно занимаются борьбой с читерами.
Напомним, что PlayerUnknown's Battlegrounds стала самой популярной игрой 2017 года. В неё уже играет более 30 миллионов человек по всему миру.