Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds выпустят третью карту до конца июня

Студия Bluehole выпустит новую карту для PlayerUnknown's Battlegrounds до конца июня. Об этом разработчики сообщили в персональном блоге Steam.

Вместе с этим создатели самого популярного шутера 2017 года пообещали более подробно рассказать об изменениях в марте. Разработчики заявили, что сейчас они активно занимаются борьбой с читерами.