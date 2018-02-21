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Опубликовано 21 февраля 2018, 10:53

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds выпустят третью карту до конца июня

Разработчики самого популярного шутера 2017 года продолжают заниматься развитием проекта.

Фото: &copy;&nbsp;PUBG CORPORATION

Фото: © PUBG CORPORATION

Студия Bluehole выпустит новую карту для PlayerUnknown's Battlegrounds до конца июня. Об этом разработчики сообщили в персональном блоге Steam.

Вместе с этим создатели самого популярного шутера 2017 года пообещали более подробно рассказать об изменениях в марте. Разработчики заявили, что сейчас они активно занимаются борьбой с читерами.

Напомним, что PlayerUnknown's Battlegrounds стала самой популярной игрой 2017 года. В неё уже играет более 30 миллионов человек по всему миру.

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Сергей Сурепин
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