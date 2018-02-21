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Регион
Опубликовано 21 февраля 2018, 12:08

Стример встретил в PlayerUnknown’s Battlegrounds фаната. И убил его сковородой

Случай был записан во время трансляции самого популярного шутера 2017 года. Пользователи посчитали его комичным.

Фото: &copy; кадр из видео

Фото: © кадр из видео

Во время одной из трансляций игры PlayerUnknown’s Battlegrounds пользователь Джейк Троп, более известный под псевдонимом ChocoTaco, встретил своего фаната. Между стримером и геймером началась жестокая битва.

Когда Троп попытался застрелить своего противника, он заметил, что тот не отстреливался в ответ. Затем геймер рассказал, что смотрит стрим ChocoTaco.

В итоге геймеры сняли защитные шлемы, и стример предложил провести сражение при минимальной видимости. Они разбросали дымовые гранаты и начали биться сковородками. Джейк Троп победил своего фаната.

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Сергей Сурепин
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