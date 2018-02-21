Стример встретил в PlayerUnknown’s Battlegrounds фаната. И убил его сковородой

Во время одной из трансляций игры PlayerUnknown’s Battlegrounds пользователь Джейк Троп, более известный под псевдонимом ChocoTaco, встретил своего фаната. Между стримером и геймером началась жестокая битва.

Когда Троп попытался застрелить своего противника, он заметил, что тот не отстреливался в ответ. Затем геймер рассказал, что смотрит стрим ChocoTaco.