В Нигерии после нападения боевиков на школы пропали более 90 учениц

Свыше 90 школьниц без вести пропали после нападения боевиков "Боко Харам" на деревню в штате Йобе в Нигерии. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

— Надеюсь, моя дочь не одна из похищенных, мы узнали, что после переклички в школе более 90 девочек не нашли, — сказала одна из родительниц.