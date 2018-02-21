По словам омбудсмена, в адрес уполномоченного наблюдается рост числа обращений с просьбой помочь восстановить права.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поддержала идею отменить заочное лишение родительских прав матерей, которые осуждены или находятся под следствием. Об этом она заявила РИА "Новости".

— Заочное решение о лишении осуждённых женщин родительских прав лишает их шанса отстоять свое право быть матерью в полном смысле этого слова, — сказала Кузнецова.

Омбудсмен также считает, что заочная форма любого судебного производства нежелательна для процессов, на которых рассматривают лишение родительских прав.