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Опубликовано 22 февраля 2018, 14:31

Украинский телеканал проверят из-за "опасной" комедии про Шурика и "12 стульев"

Руководство канала уже получало предупреждения из-за показа "Иронии судьбы" и "Чародеев".

Национальный совет Украины по вопросам радио- и телевещания обещает уже третью проверку телеканалу "Интер". В эфирной сетке в очередной раз появились советские фильмы, в которых снимались актёры, которые якобы угрожают национальной безопасности государства.

— В январе и феврале телеканал транслировал следующие фильмы: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя" и "В поисках капитана Гранта" режиссёра Станислава Говорухина, а также "12 стульев" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" при участии Натальи Варлей, — написал член совета Сергей Костинский в "Фейсбуке".

Национальный совет уже назначал проверку телеканала "Интер" за новогодний эфир с "Иронией судьбы", а позднее в январе — из-за показа фильмов "Д'Артаньян и три мушкетёра" и "Чародеи".

Напомним, Минкульт Украины в 2015 году опубликовал чёрный список российских деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности". В сентябре 2017 года в него попал и режиссёр Станислав Говорухин.

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Алексей Берковиц
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