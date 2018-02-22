Украинский телеканал проверят из-за "опасной" комедии про Шурика и "12 стульев"

Руководство канала уже получало предупреждения из-за показа "Иронии судьбы" и "Чародеев".

Национальный совет Украины по вопросам радио- и телевещания обещает уже третью проверку телеканалу "Интер". В эфирной сетке в очередной раз появились советские фильмы, в которых снимались актёры, которые якобы угрожают национальной безопасности государства.

— В январе и феврале телеканал транслировал следующие фильмы: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя" и "В поисках капитана Гранта" режиссёра Станислава Говорухина, а также "12 стульев" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" при участии Натальи Варлей, — написал член совета Сергей Костинский в "Фейсбуке".

Национальный совет уже назначал проверку телеканала "Интер" за новогодний эфир с "Иронией судьбы", а позднее в январе — из-за показа фильмов "Д'Артаньян и три мушкетёра" и "Чародеи".