Госдума приглашает на выборы президента России 243 иностранных наблюдателей

Госдума России пригласит на выборы президента РФ 243 иностранных наблюдателей из 74 стран, заявил председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

— Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателей из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров, — сказал он.