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Регион
Опубликовано 23 февраля 2018, 12:23

Госдума приглашает на выборы президента России 243 иностранных наблюдателей

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Госдума России пригласит на выборы президента РФ 243 иностранных наблюдателей из 74 стран, заявил председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

— Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателей из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров, — сказал он.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что американские дипломаты, сотрудники американских учреждений в России не будут допущены к наблюдению за выборами президента РФ 18 марта.

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Арина Демидова
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