Госдума назвала анекдотом ноту протеста Украины из-за выборов в Крыму

Ранее глава украинского МИД заявил, что все принимавшие участие в организации выборов главы РФ на территории Крымского полуострова попадут под санкции.

По словам главы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, ноту протеста, которую Украина направила Москве из-за проведения выборов президента РФ в Крыму, можно назвать анекдотом. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Норвежцы, по одной из версий, начинали, как варяги, править Киевской Русью. И если они Украине сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить. Такого рода ноты — это анекдоты. Только на уровне министров иностранных дел, — заявил Калашников.