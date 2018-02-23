Госдума назвала анекдотом ноту протеста Украины из-за выборов в Крыму
Депутаты Госдумы на заседании. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Ранее глава украинского МИД заявил, что все принимавшие участие в организации выборов главы РФ на территории Крымского полуострова попадут под санкции.
По словам главы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, ноту протеста, которую Украина направила Москве из-за проведения выборов президента РФ в Крыму, можно назвать анекдотом. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Норвежцы, по одной из версий, начинали, как варяги, править Киевской Русью. И если они Украине сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить. Такого рода ноты — это анекдоты. Только на уровне министров иностранных дел, — заявил Калашников.
Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что власти страны направили ноту протеста из-за проведения 18 марта выборов главы РФ на территории Крыма. Помимо этого, Климкин заявил, что на всех, кто примет участие в организации выборов на территории российского полуострова, будут наложены соответствующие санкции.