В Госдуме РФ напомнили, что является "настоящим позором" США

Америка, по мнению парламентария, способствовала появлению ИГИЛ "своей политикой на Ближнем Востоке".

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что заявления американского президента Дональда Трампа о целях США в САР и "позоре" России не являются действительностью. По его мнению, слово "позор" относится к США за раздробленную Ливию, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, заявил он агентству РИА "Новости".

— Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и её партнёров по сирийскому урегулированию, — сказал Слуцкий.

Он заметил, что Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ*. Появлению последнего, по мнению парламентария, Америка способствовала "своей политикой на Ближнем Востоке".

Он напомнил, что РФ всегда готова оказать помощь в послевоенном урегулировании и решении гуманитарной ситуации в Сирии.

— Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, — резюмировал он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что военные США находятся в Сирии с целью "избавиться от ИГИЛ". Он также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в этой стране.