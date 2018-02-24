Сергей Лавров обсудил с главой МИД Швеции вопросы сирийского урегулирования
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Королевства Швеции Маргот Вальстрём.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Сегодня, 24 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своей коллегой из Швеции Маргот Валльстрём. Главы МИД обсудили вопросы сирийского урегулирования. Разговор состоялся по инициативе шведской стороны, сообщили в российском министерстве.
— Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросу сирийского урегулирования, в том числе в контексте дискуссий в Совете Безопасности ООН относительно принятия гуманитарной резолюции по Сирии, — отмечается в сообщении.
Напомним, проект резолюции содержит требование об установлении на месяц перемирия на всей территории Сирии. Стороны просят прекратить блокаду населённых пунктов, чтобы международные организации смогли вывезти раненых из территорий, охваченных войной, и оказать населению гуманитарную помощь.
В ночь с 23 на 24 февраля проходило закрытое совещание Совета Безопасности ООН. Однако к единому мнению его члены прийти не смогли. В итоге голосование по вопросу прекращения огня перенесли.