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Регион
Опубликовано 26 февраля 2018, 00:55

Легкоатлет Болт подписал контракт с футбольным клубом

Усэйн Болт. Фото: &copy;РИА Новости/Антон Денисов

Усэйн Болт. Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов

Ранее ямайский бегун говорил, что мечтает защищать цвета английского "Манчестер Юнайтед".

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Усэйн Болт, который прекратил выступать в 2017 году, решил попробовать свои силы в футболе. О том, что он подписал соглашение с одной из команд, спортсмен с Ямайки сообщил в своём "твиттере".

— Я заключил соглашение с футбольным клубом. С каким именно, вы узнаете 27 февраля, — написал Болт.

Ранее 31-летний ямайский легкоатлет неоднократно заявлял о желании стать футболистом. В частности, в 2011 году Болт говорил, что хочет защищать цвета английского "Манчестер Юнайтед".

Болт является единственным бегуном, побеждавшим на дистанциях 100 и 200 метров на трёх Олимпийских играх подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро). Он завершил карьеру после чемпионата мира в Лондоне в августе 2017 года.

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Алексей Наумовец
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