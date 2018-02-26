Легкоатлет Болт подписал контракт с футбольным клубом
Усэйн Болт. Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов
Ранее ямайский бегун говорил, что мечтает защищать цвета английского "Манчестер Юнайтед".
Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Усэйн Болт, который прекратил выступать в 2017 году, решил попробовать свои силы в футболе. О том, что он подписал соглашение с одной из команд, спортсмен с Ямайки сообщил в своём "твиттере".
I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT pic.twitter.com/iFTlWxfy7x— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 февраля 2018 г.
— Я заключил соглашение с футбольным клубом. С каким именно, вы узнаете 27 февраля, — написал Болт.
Ранее 31-летний ямайский легкоатлет неоднократно заявлял о желании стать футболистом. В частности, в 2011 году Болт говорил, что хочет защищать цвета английского "Манчестер Юнайтед".
Болт является единственным бегуном, побеждавшим на дистанциях 100 и 200 метров на трёх Олимпийских играх подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро). Он завершил карьеру после чемпионата мира в Лондоне в августе 2017 года.