Легкоатлет Болт подписал контракт с футбольным клубом

Ранее ямайский бегун говорил, что мечтает защищать цвета английского "Манчестер Юнайтед".

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Усэйн Болт, который прекратил выступать в 2017 году, решил попробовать свои силы в футболе. О том, что он подписал соглашение с одной из команд, спортсмен с Ямайки сообщил в своём "твиттере".

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 февраля 2018 г.

— Я заключил соглашение с футбольным клубом. С каким именно, вы узнаете 27 февраля, — написал Болт.

Ранее 31-летний ямайский легкоатлет неоднократно заявлял о желании стать футболистом. В частности, в 2011 году Болт говорил, что хочет защищать цвета английского "Манчестер Юнайтед".