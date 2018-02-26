Из-за непогоды в Хорватии столкнулись грузовик и автобус, пострадали 14 человек
Фото: vecernji.hr
Как сообщается, спасателям пришлось разрезать кабины транспортных средств, чтобы извлечь водителей.
Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на севере Хорватии. Как сообщает газета Vecernji list, жизнь двоих находится в опасности.
Также сообщается, что причиной аварии стала непогода: с конца минувшей недели в стране наступило резкое похолодание с обильным снегопадом.
Фото: vecernji.hr
На кадрах, которые опубликовали местные СМИ, видно, что грузовик с крытым кузовом водительской стороной ударил в место водителя автобуса.
Фото: vecernji.hr
Отмечается, что для того, чтобы извлечь пострадавших водителей, спасателям пришлось разрезать кабины. Сейчас оба шофёра находятся в больнице, им оказывают нужную необходимую помощь.