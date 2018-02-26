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Регион
Опубликовано 26 февраля 2018, 17:42

Из-за непогоды в Хорватии столкнулись грузовик и автобус, пострадали 14 человек

Фото:&nbsp;vecernji.hr

Фото: vecernji.hr

Как сообщается, спасателям пришлось разрезать кабины транспортных средств, чтобы извлечь водителей.

Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на севере Хорватии. Как сообщает газета Vecernji list, жизнь двоих находится в опасности.

Также сообщается, что причиной аварии стала непогода: с конца минувшей недели в стране наступило резкое похолодание с обильным снегопадом.

Фото: vecernji.hr

Фото: vecernji.hr

На кадрах, которые опубликовали местные СМИ, видно, что грузовик с крытым кузовом водительской стороной ударил в место водителя автобуса.

Фото: vecernji.hr

Фото: vecernji.hr

Отмечается, что для того, чтобы извлечь пострадавших водителей, спасателям пришлось разрезать кабины. Сейчас оба шофёра находятся в больнице, им оказывают нужную необходимую помощь.

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Владислав Фёдоров
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