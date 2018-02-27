Фанат PewDiePie ест его фотографии. Всё ради внимания самого известного блогера

Поклонник звезды из Швеции каждый день съедает по одной его фотографии. Он пытается привлечь внимание блогера.

Поклонник шведского YouTube-блогера Феликса Чельберга, известного под псевдонимом PewDiePie, каждый день съедает по одной его фотографии. Задача фаната — привлечь внимание звезды.

Чельберг ретвитнул видео блогера FaZe Lampshade, который, собственно, занимается поеданием фотографий с изображением звезды YouTube. Сейчас на канал FaZe Lampshade подписаны не более 200 человек, но вскоре это может измениться, если PewDiePie расскажет о нём в своих видео.