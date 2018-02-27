Фанат PewDiePie ест его фотографии. Всё ради внимания самого известного блогера
Скриншот видео FaZe Lampshade
Поклонник звезды из Швеции каждый день съедает по одной его фотографии. Он пытается привлечь внимание блогера.
Поклонник шведского YouTube-блогера Феликса Чельберга, известного под псевдонимом PewDiePie, каждый день съедает по одной его фотографии. Задача фаната — привлечь внимание звезды.
Чельберг ретвитнул видео блогера FaZe Lampshade, который, собственно, занимается поеданием фотографий с изображением звезды YouTube. Сейчас на канал FaZe Lampshade подписаны не более 200 человек, но вскоре это может измениться, если PewDiePie расскажет о нём в своих видео.
Напомним, в декабре самый известный блогер мира покрыл 13 миллионов подписчиков русским матом.