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Регион
Опубликовано 27 февраля 2018, 09:04

Фанат PewDiePie ест его фотографии. Всё ради внимания самого известного блогера

Скриншот видео&nbsp;FaZe Lampshade

Скриншот видео FaZe Lampshade

Поклонник звезды из Швеции каждый день съедает по одной его фотографии. Он пытается привлечь внимание блогера.

Поклонник шведского YouTube-блогера Феликса Чельберга, известного под псевдонимом PewDiePie, каждый день съедает по одной его фотографии. Задача фаната — привлечь внимание звезды.

Чельберг ретвитнул видео блогера FaZe Lampshade, который, собственно, занимается поеданием фотографий с изображением звезды YouTube. Сейчас на канал FaZe Lampshade подписаны не более 200 человек, но вскоре это может измениться, если PewDiePie расскажет о нём в своих видео.

Напомним, в декабре самый известный блогер мира покрыл 13 миллионов подписчиков русским матом.

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Сергей Сурепин
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