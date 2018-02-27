Регионам могут дать около 20 млрд рублей на повышение МРОТ с мая

По словам главы Минтруда, потребность субъектов для увеличения размера оплаты труда до 11 тысяч рублей составляет 31,8 миллиарда рублей.

Около 20 миллиардов рублей планируется выделить регионам России на увеличение минимального размера оплаты труда с мая текущего года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

— Минфин подготовил проект распоряжения. Эта сумма составляет 20 млрд рублей дополнительной финансовой помощи субъектам РФ, — сказал министр на заседании в Совфеде.

Топилин напомнил, что в общем объём потребностей субъектов для увеличения МРОТ до 11 тысяч рублей составляет 31,8 миллиарда рублей.

По словам министра, правительство таким образом покроет около двух третей от общих расходов на повышение минимального размера оплаты труда.