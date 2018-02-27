В Госдуме предложили лишить работы актёров, "поливающих грязью русских"

Депутаты назвали несправедливым, что критикующие Россию артисты получают гонорары из бюджета.

В Госдуме предложили рекомендовать режиссёрам не задействовать актёров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием. С подобной инициативой выступил первый замглавы Комитета ГД по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

— Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того что поливают грязью русских, но делают это за счёт налогоплательщиков. Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует, — сказал он.

Парламентарий считает несправедливым, что критикующие Россию артисты получают гонорары в несколько сотен тысяч рублей "из бюджетных денег, которые формируются за счёт поступления налогов, сборов".

Сухарев рассказал, что уже подготовил запрос министру культуры Владимиру Мединскому с данным предложением.