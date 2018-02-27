Шумахер может вернуться к нормальной жизни! Врач оценил шансы гонщика

— 30–40% пациентов, которые находятся в вегетативном состоянии или коме более четырёх лет, возвращаются к нормальной жизни, — цитирует Оберманна FanPage.it. — Нет никакой гарантии, что он полностью восстановится, но такие пациенты возвращаются к жизни со своими родными и близкими, очень важно, чтобы пациент чувствовал заботу. Пациенты в таком состоянии осознают гораздо больше, чем мы думаем, — касание рук или разговор с ними способны вывести из комы или вегетативного состояния.