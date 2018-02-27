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Регион
Опубликовано 27 февраля 2018, 18:42

Шумахер может вернуться к нормальной жизни! Врач оценил шансы гонщика

Фото: &copy; Соцсети

Фото: © Соцсети

Директор центра неврологии Марк Оберманн заявил, что у известного немецкого гонщика, семикратного чемпиона "Формулы-1", 49-летнего Михаэля Шумахера, находящегося в коме около пяти лет, остаются шансы на полное восстановление.

30–40% пациентов, которые находятся в вегетативном состоянии или коме более четырёх лет, возвращаются к нормальной жизни, — цитирует Оберманна FanPage.it. Нет никакой гарантии, что он полностью восстановится, но такие пациенты возвращаются к жизни со своими родными и близкими, очень важно, чтобы пациент чувствовал заботу. Пациенты в таком состоянии осознают гораздо больше, чем мы думаем, — касание рук или разговор с ними способны вывести из комы или вегетативного состояния.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил страшную травму головы во время отдыха на горнолыжном курорте, после этого спортсмен впал в глубокую кому.

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Иван Линник
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