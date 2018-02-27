Свыше трёхсот кандидатов выдвинуто на Нобелевскую премию мира

Отмечается, что самое большое количество номинантов было зафиксировано в 2016 году, тогда их было 376 человек.

Триста двадцать девять кандидатов выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в сообщении Норвежского нобелевского института.

Сообщается, что на премию претендуют 217 человек и 112 организаций. Самое большое число номинантов было зафиксировано в 2016 году, тогда их было 376 человек.