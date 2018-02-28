В Госдуме предлагают ужесточить требования к кандидатам в президенты

Депутаты планируют ввести три дополнительных условия для лиц, претендующих на высший государственный пост. Помимо опыта воинской службы и состояния здоровья им предлагается пройти проверку со стороны спецслужб на допуск к гостайне.

В ЛДПР подготовили законопроект, ужесточающий требования к кандидатам в президенты. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена этой фракции Игоря Лебедева. По его словам, документ будет внесён в Госдуму в ближайшее дни.

— Мы хотим, чтобы правила допуска кандидатов к участию в выборах президента стали более серьёзными, поскольку это очень ответственный уровень выборов, — комментирует он.

ЛДПР предлагает законодательно закрепить три условия, без соблюдения которых нельзя будет претендовать на участие в выборах президента. Во-первых, кандидат должен в обязательном порядке проходить службу в армии либо иметь документ из военкомата, что он освобождён от службы на законных основаниях (например, если этот кандидат — женщина). Во-вторых, претендент на высший государственный пост в обязательном порядке должен предоставить справку о состоянии здоровья, в том числе и психического.

Третье условие касается проверки со стороны соответствующих служб на допуск к гостайне.

— Если вы при устройстве на госслужбу заявляете, что ваши дети, даже совершеннолетние, постоянно проживают за границей, либо имеют вид на жительство или иностранное гражданство — всё, проверку не пройдёте никогда, к гостайне допущены не будете, значит, вас не возьмут на госслужбу, — объяснил Лебедев.

Отметим, что, согласно законопроекту, даже если кандидат уже зарегистрирован, но позже выяснились такого рода факты, регистрация должна быть отменена.