В Госдуме предложили назвать новую ракету глобальной дальности "Тишиной"
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Речь идёт о новейшей ракете с малогабаритной, но сверхмощной ядерной установкой.
Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предложил своё название для новой крылатой ракеты, которую президент Владимир Путин представил во время оглашения послания Федеральному собранию.
— Мировое сообщество должно понимать, для чего мы создаём эту ракету: чтобы в мире было тихо и спокойно. (...) Поэтому моё предложение — назвать эту ракету "Тишина", чтобы никто в мире не забывал, зачем в России создаётся это оружие, — заявил Шхагошев.
Отметим, речь идёт о новейшей ракете с малогабаритной, но сверхмощной ядерной установкой. По словам президента, она будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полёта, а также станет абсолютно неуязвимой для ПРО и ПВО.
Названия у разработки пока нет, поэтому глава государства призвал принять участие в выборе имени для ракеты всех желающих.