В Госдуме предложили назвать новую ракету глобальной дальности "Тишиной"

Речь идёт о новейшей ракете с малогабаритной, но сверхмощной ядерной установкой.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предложил своё название для новой крылатой ракеты, которую президент Владимир Путин представил во время оглашения послания Федеральному собранию.

— Мировое сообщество должно понимать, для чего мы создаём эту ракету: чтобы в мире было тихо и спокойно. (...) Поэтому моё предложение — назвать эту ракету "Тишина", чтобы никто в мире не забывал, зачем в России создаётся это оружие, — заявил Шхагошев.

Отметим, речь идёт о новейшей ракете с малогабаритной, но сверхмощной ядерной установкой. По словам президента, она будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полёта, а также станет абсолютно неуязвимой для ПРО и ПВО.