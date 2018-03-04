Геймеры предложили авторам самой популярной игры 2017 года внести изменения

Пользователи всё чаще начали писать о том, что студии Bluehole следует внести изменения в PlayerUnknown's Battlegrounds. Геймеры хотят, чтобы создатели самой популярной игры 2017 года отказались от красных зон.

Некоторые из фанатов игры недовольны, что от красных зон исходит слишком громкий звук. Также некоторые из поклонников шутера хотят, чтобы разработчики не удаляли красные зоны, а просто изменили их.