Володин рассказал о шагах реализации послания Путина Федеральному собранию
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Спикер нижней палаты также отметил, что по ряду направлений уже были проведены парламентские слушания и созданы экспертные советы.
Законодательную часть для того, чтобы реализовать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, нужно подготовить в течение 2018 года. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
— В законодательной части нам нужно всё будет сделать в течение текущего года, — сказал он в эфире "Россия 24".
Володин также добавил, что по ряду направлений уже были проведены парламентские слушания и созданы экспертные советы. В частности, это касается диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, жилищной политики, строительства жилья и защиты прав дольщиков.
Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Глава государства затронул ряд фундаментальных проблем в развитии общества, экономики, сельского хозяйства, образования, инфраструктуры и военной сферы.