Володин рассказал о шагах реализации послания Путина Федеральному собранию

Спикер нижней палаты также отметил, что по ряду направлений уже были проведены парламентские слушания и созданы экспертные советы.

Законодательную часть для того, чтобы реализовать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, нужно подготовить в течение 2018 года. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

— В законодательной части нам нужно всё будет сделать в течение текущего года, — сказал он в эфире "Россия 24".

Володин также добавил, что по ряду направлений уже были проведены парламентские слушания и созданы экспертные советы. В частности, это касается диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, жилищной политики, строительства жилья и защиты прав дольщиков.