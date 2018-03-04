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Опубликовано 4 марта 2018, 16:12

Володин рассказал о шагах реализации послания Путина Федеральному собранию

Вячеслав Володин.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер нижней палаты также отметил, что по ряду направлений уже были проведены парламентские слушания и созданы экспертные советы.

Законодательную часть для того, чтобы реализовать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, нужно подготовить в течение 2018 года. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

— В законодательной части нам нужно всё будет сделать в течение текущего года, — сказал он в эфире "Россия 24".

Володин также добавил, что по ряду направлений уже были проведены парламентские слушания и созданы экспертные советы. В частности, это касается диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, жилищной политики, строительства жилья и защиты прав дольщиков.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Глава государства затронул ряд фундаментальных проблем в развитии общества, экономики, сельского хозяйства, образования, инфраструктуры и военной сферы.

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