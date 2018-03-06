Forbes официально признал Павла Дурова миллиардером

Создатель мессенджера Telegram попал в список самых богатых людей мира в новом рейтинге.

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые официально вошёл в глобальный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Он занял 1394 место. Ранее журнал включал его в предварительные списки.

Состояние Дурова оценили в 1,7 миллиарда долларов. Согласно оценке Forbes, мессенджер Telegram стоит более одного миллиарда долларов. Ранее компании удалось провести ICO и привлечь 850 миллионов долларов от 81 инвестора.