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Регион
Опубликовано 6 марта 2018, 18:17

Forbes официально признал Павла Дурова миллиардером

Фото: &copy;&nbsp;instagram.com/durov

Фото: © instagram.com/durov

Создатель мессенджера Telegram попал в список самых богатых людей мира в новом рейтинге.

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые официально вошёл в глобальный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Он занял 1394 место. Ранее журнал включал его в предварительные списки.

Состояние Дурова оценили в 1,7 миллиарда долларов. Согласно оценке Forbes, мессенджер Telegram стоит более одного миллиарда долларов. Ранее компании удалось провести ICO и привлечь 850 миллионов долларов от 81 инвестора.

Самым богатым россиянином стал Владимир Лисин, владелец контрольного пакета акций Новолипецкого металлургического комбината. Состояние Лисина — 19,1 миллиарда долларов.

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Сергей Сурепин
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