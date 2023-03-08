Как детский ансамбль превратился в главных террористов СССР Оглавление "Семь Симеонов" Захват Провальный штурм Дальнейшая судьба 8 марта 1988 года на военном аэродроме Вещево, располагающемся неподалёку от советско-финской границы, разыгралась кровавая драма. Семья музыкантов по фамилии Овечкины захватила лайнер. 14232 14232 Ансамбль "Семь Симеонов". Коллаж © L!FE. Фото © РИА "Новости" / Пётр Малиновский © Shutterstock

Овечкины по меркам СССР того времени были весьма необычной семьёй — 11 детей в ячейке общества было огромной редкостью даже тогда. Нинель Овечкина, глава семьи, вполне официально носила звание матери-героини и имела соответствующие льготы.

У Овечкиных было 7 мальчиков и четыре девочки. Причём разница между старшими и младшими детьми составляла 17 лет. Последнего ребёнка Нинель родила, когда ей было уже за сорок. Отец семейства отличался дурным характером и склонностью к употреблению алкоголя. В этом состоянии он порой угрожал близким ружьём. Позднее, когда подросли старшие сыновья, бывал ими бит в рамках самообороны. В 1984 году он умер.

Слева направо: Ольга, Татьяна, Олег, Нинель Сергеевна держит за плечи Ульяну и Сергея, Александр, Михаил, Дмитрий и Василий. Отсутствуют Людмила и Игорь, который в этот момент держит фотокамеру (1985). Фото © Wikipedia

Нинель Овечкину нельзя назвать баловнем судьбы. Её отец погиб на фронте, мать была застрелена сторожем, когда пыталась выкопать несколько картофелин на колхозном поле в голодные военные времена. В 6 лет Нинель осиротела и воспитывалась в детдоме. Незадолго до совершеннолетия её забрал к себе двоюродный брат, который был старше неё. А вскоре она вышла замуж.

В дальнейшем Нинель работала продавщицей в винно-водочных магазинах, иногда приторговывала на рынке. Всех дочерей она также ориентировала на торговлю, тогда как сыновей с раннего возраста занимала музыкой.

Фактически Нинель была главой семьи и при живом муже, который часто выпивал. Основные заботы по устройству детей лежали на её плечах. Все соседи Овечкиных позднее отмечали, что она была весьма требовательной женщиной, но при этом отнюдь не жестокой. На детей никогда не повышала голоса, но вместе с тем её распоряжения выполнялись беспрекословно.

Овечкины держались обособленно, в гости никого не приглашали, сами ни к кому не ходили. Но без дела никто из детей не сидел, в свободное время они либо работали на приусадебном участке, либо упражнялись в игре на музыкальных инструментах. По меркам провинциальных городских окраин 80-х они были в общем-то благополучной семьёй. Дурные компании и алкоголь подстерегали подростков из таких семей на каждом шагу. Но у Овечкиных никто не гулял с дурными компаниями, не попадал в милицию и не пил.

"Семь Симеонов"

Ансамбль "Семь Симеонов". Фото © РИА "Новости" / Пётр Малиновский

Трое старших братьев занимались в музыкальном училище с детства. Однако идея создания семейного музыкального ансамбля возникла после того, как в училище были записаны самые младшие сыновья Овечкиной. Считается, что первым предложил создать ансамбль старший из братьев — Василий, поделившийся идеей с преподавателем. Название взяли из одной детской сказки, которую недавно прочитал один из младших Овечкиных. На момент создания группы старшему из братьев был 21 год, а двум самым младшим — 8 и 4 года. При этом, по отзывам преподавателей, Михаил, один из младших братьев, был действительно настоящим талантом и подавал большие надежды.

Особенностью ансамбля было то, что каждый из братьев играл на своём инструменте. 21-летний Василий на ударных, 19-летний Дмитрий на трубе, 16-летний Олег на саксофоне, 14-летний Александр на контрабасе, 12-летний Игорь на фортепиано (по характеристике преподавателей, он единственный из братьев обладал абсолютным музыкальным слухом и считался главным талантом группы вместе с Михаилом), 8-летний Михаил на тромбоне и 4-летний Сергей на банджо.

Младший из братьев Овечкиных играет на банджо. Фото © РИА "Новости" / Пётр Малиновский

Такие семейные ансамбли в своё время были очень популярны в западных странах, но в СССР они всё же были диковинкой. Разумеется, самые маленькие участники группы были главными звёздами коллектива. Возможно, с музыкальной точки зрения "Семь Симеонов" не выделялись на фоне множества других ансамблей, но их необычный состав привлекал внимание и выделял их на фоне других ВИА и джаз-бандов.

Как это часто было в Советском Союзе, региональное руководство оказывало им протекцию. В те времена многие секретари обкомов или райкомов покровительствовали местным талантам, чтобы хвастаться перед Москвой, а заодно и прославить регион на всю страну. И семеро братьев-музыкантов отлично подходили для этого.

Ансамбль "Семь Симеонов". Фото © РИА "Новости" / Пётр Малиновский

Вряд ли без этой поддержки "Симеоны" смогли бы раскрутиться в рамках Советского Союза. Им помогали с площадками, организовывали выступления на крупных и популярных фестивалях. Молодых музыкантов даже приглашали на съёмки популярнейшей телепередачи "Шире круг". Выступали на XII Международном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1985 году. "Семь Симеонов" получили некоторую известность, теперь они выступали перед иностранными делегациями в знаменитом Совинцентре, также известном как "Хаммеровский центр". Двум старшим братьям помогли с поступлением в престижную Гнесинку.

Нередкими гостями у Овечкиных были журналисты, бравшие у них интервью и снимавшие о необычной семье фильмы. Иркутское руководство в благодарность за прославление региона предоставило семье две соседние трёхкомнатные квартиры вдобавок к имевшемуся у неё дому.

В общем, по советским меркам Овечкины жили вполне неплохо. Разумеется, миллионерами они не были, да и богатыми людьми их назвать нельзя, но и не нищенствовали. В 1987 году им даже организовали зарубежные гастроли в Японии. Музыкантам (если это не всемирно знаменитые классические музыканты) выехать в капиталистическую страну на гастроли в то время было очень сложно. И уж совсем невозможно без активной помощи государственных органов. Но как раз тогда началась перестройка и СССР начал приоткрывать занавес. "Симеонов" отправили в Японию как советскую диковинку.

В Японии они испытали настоящий культурный шок. Ассортимент магазинов капиталистических стран всегда поражал советских граждан, но здесь дополнительными факторами стали молодость и неопытность музыкантов. К тому же братья успели заметить, что и труд в капиталистических странах оплачивается по совсем другим расценкам. Наслушавшись о заоблачных гонорарах знаменитых джазменов, они стали мечтать о десятках тысяч долларов за выступление. Словом, у молодых Овечкиных начался настоящий психоз, вызванный желанием во что бы то ни стало остаться в капиталистической стране.

В принципе, братья без особых проблем могли бы остаться в Японии. Кто хотел бежать во время заграничных гастролей, всегда находил способ сделать это. К тому же на дворе был 1987 год, следили за гастролёрами уже не так строго, да и не были "Симеоны" перворанговыми звёздами в СССР. Конечно, их побег был бы неприятен, но не более того.

Однако братья возможностью не воспользовались, не пожелав оставлять семью. Ведь все сёстры остались в СССР, а в семье Овечкиных семейные связи всегда ставились превыше всего. На семейном совете было решено: если и бежать в капстрану, то всем вместе.

Захват

Ту-154Б-2 авиакомпании "Аэрофлот", идентичный захваченному. Фото © Wikipedia

Вариант с бегством во время заграничных гастролей в любом случае отпадал, поскольку в полном составе семья на них не выезжала. Сёстры не числились в ансамбле и не могли выехать вместе с ним. Просто эмигрировать было также невозможно, такой опции в СССР просто не существовало (только граждане еврейской национальности могли репатриироваться, но и это не всегда было просто). Обращаться в ОВИР семья даже и не думала.

Оставался только один вариант — прорываться с боем. То есть захватить самолёт, взять пассажиров в заложники и потребовать лететь в капстрану. Хотя существует популярное мнение, что вдохновительницей побега и его организатором была Нинель Овечкина, все выжившие дети позднее уверяли, что это не так. Главным инициатором побега был третий по старшинству брат — Олег. Его поддержали остальные старшие братья, а следом и мать. Конечно, если бы она не одобрила идею, то никакого угона бы не было, братья не решились бы поступить вопреки её слову.

Стоит отметить, что у Овечкиных было несколько превратное представление об угонах самолётов, как и у большинства остальных советских воздушных пиратов. В действительности, даже если угонщикам повезло не погибнуть при штурме и не попасть в руки правоохранителей (что случалось чаще всего) и всё-таки добраться да вожделенной заграницы, там их встречали отнюдь не хлебом-солью. Все страны мира считали воздушное пиратство тяжким преступлением, и угонщиков ждал тюремный срок, независимо от их политических убеждений и устремлений. Так что, даже если бы план Овечкиных удался, их бы ждали серьёзные неприятности. Совершеннолетние члены семьи, вероятнее всего, оказались бы за решёткой, а самые младшие были бы отданы опекунам.

Впрочем, побег Овечкиных в любом случае не удался бы, поскольку они выбрали для этого неудачный самолёт (об этом чуть позже). Тем не менее готовились к преступлению они серьёзно. Распродали большую часть своих вещей, купили нарядные костюмы, через знакомых достали несколько ружей — под предлогом желания поохотиться. Звукорежиссёр группы помог им с боеприпасами и порохом. Братья также смастерили несколько слабеньких взрывных устройств. Тем не менее это были настоящие бомбы, а не муляжи, — Овечкины были настроены крайне серьёзно.

Оружие решено было спрятать в футляре от контрабаса. Во время гастролей они заметили, что футляр не умещается в рамки интроскопов в аэропортах и его разрешают проносить практически без досмотра. Тем более что речь идёт о детях. В футляре было обустроено второе дно, в которое братья сложили обрезы, сделанные из ружей, и самодельные бомбы.

На семейном совете было решено, что за границу будут бежать все 11 членов семьи. Двенадцатая — старшая дочь Людмила — к тому моменту была уже замужем и давно жила своей жизнью отдельно от семьи.

Ту-154М, пассажирский салон. Фото © wikipedia.org / Gleb Osokin

8 марта 1988 года Овечкины вместе с матерью сели на борт самолёта Ту-154, выполнявшего рейс по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград. Как и ожидалось, никаких проблем при досмотре не возникло, сотрудники службы безопасности удовлетворились тем, что попросили открыть футляр, и двойного дна не заметили.

На борту помимо Овечкиных находилось ещё 65 пассажиров. После дозаправки в Кургане, когда самолёт набрал высоту, один из старших братьев передал бортпроводнице Васильевой записку, адресованную командиру экипажа. В ней содержалось требование немедленно изменить курс и лететь в Лондон, в противном случае они угрожали взорвать самолёт.

Пока бригадир бортпроводников передавал послание командиру судна, Овечкины устроили небольшой затор у туалета в хвостовой части самолёта, после чего достали оружие и объявили пассажирам, что они теперь являются заложниками.

Командир воздушного судна, в общем, не собирался упорствовать и согласен был исполнить требования преступников, чтобы не подвергать риску жизни пассажиров. Но их желание было невыполнимо по двум причинам. Во-первых, топлива самолёта хватало только на полёт до Ленинграда. В лучшем случае можно было дотянуть до Хельсинки, но уж точно не до Лондона. Во-вторых, экипаж самолёта не имел опыта международных рейсов. Пилоты элементарно не знали маршрутов и воздушных коридоров в других странах и, самое главное, не владели английским. Со стороны это выглядело бы так: неизвестный самолёт вторгся в воздушное пространство Финляндии, ведёт себя неадекватно, на запросы не отвечает.

Кабина Ту-154М. Фото © wikipedia.org / Александр Бельтюков

Бортинженер отправился в салон убеждать преступное семейство в необходимости смены маршрута. Он весьма чётко смог объяснить, что до Лондона самолёт уж точно не дотянет, но есть возможность посадить его в Финляндии. Подумав, Овечкины согласились на изменение курса.

Пилоты обратились за инструкциями к наземным службам. Начальство на земле потребовало под видом Финляндии посадить самолёт на военном аэродроме Вещево и начало готовить штурм.

Командир объявил, что самолёт сейчас совершит посадку в Финляндии, но воздушное судно приземлилось в советском аэропорту. Однако Овечкины сразу же поняли, что их провели, увидев русские надписи на бензовозе. Они попытались прорваться в кабину пилотов, выломав её дверь и угрожая начать убивать заложников.

С огромным трудом бортпроводникам удалось убедить Овечкиных, что сейчас будет произведена дозаправка и самолёт полетит дальше. В истерике Дмитрий Овечкин застрелил одну из стюардесс. Но в конце концов преступники на время взяли над собой контроль и услышали аргументы о необходимости дозаправки.

Тем не менее напряжение было высочайшее. Наземные службы сознательно тянули время, ожидая прибытия штурмовой группы из ленинградских милиционеров. Первый заправщик прибыл только через час после посадки. Но пилоты попросили второй. Пока он ехал, пока заправлял баки, прошёл ещё час. Овечкины в это время были на взводе и вот-вот могли сорваться, то и дело кто-нибудь из старших братьев начинал метаться по салону, угрожая начать расстрел заложников, если самолёт тотчас не взлетит.

Провальный штурм

Фото © РИА "Новости" / И. Калабухов

Наконец самолёт был заправлен, но всё равно не трогался с места. Овечкины опять начали нервничать и выдвинули ультиматум: если через пять минут самолёт не взлетает, пассажирам не поздоровится. Командир судна убедил их, что вот-вот должен прибыть тягач, который отбуксирует их на полосу. Проходит пять минут, десять, пятнадцать, тягач не появляется, но и Овечкины пока не исполняют своей угрозы.

Тем временем под прикрытием заправки самолёта в кабину пилотов пробрались незамеченными двое вооружённых милиционеров. Наконец подъезжает тягач, самолёт трогается с места. В эту же минуту милиционеры врываются в салон.

По всей видимости, они думали, что Овечкины по малолетству не решатся применить оружие и их легко можно будет обезвредить. Но они просчитались. Началась безумная пальба. Милиционеры, получив неожиданный отпор, принялись палить вслепую в хвостовую часть самолёта. При этом они не разбирали, в кого стреляют, и их пули летели не в Овечкиных, а в пассажиров, четверо из которых получили огнестрельные ранения. Лишь по невероятному везению никто из них не погиб.

Пока шла перестрелка, к милиционерам прибыла подмога, которая попыталась прорваться через люк в хвостовой части. Овечкины отстреливались, ранив двух милиционеров (раны оказались не опасными для жизни), но у них заканчивались патроны, которые имелись только в небольшом количестве. Поняв, что их план побега провалился, они решили покончить с собой. Одну из сестёр отправили выбираться из самолёта с несовершеннолетними участниками теракта, поскольку они всё равно были неподсудны.

Старшие братья, за исключением 17-летнего Игоря (который не захотел умирать и спрятался, воспользовавшись суматохой), собрались в хвостовой части для самоподрыва. Однако самодельные бомбы оказались слишком слабыми и вызвали только возгорание салона. Тогда старшие братья Василий (26 лет), Дмитрий (24 года), Олег (21 год) и Александр (19 лет) застрелились. Однако в некоторых источниках сообщается, что последний погиб в результате взрыва. Предварительно один из братьев застрелил и мать по её приказу.

Из-за задымления пассажиры ринулись из самолёта, спасая свою жизнь. Но, едва они выпрыгивали из ловушки, на земле их хватали милиционеры и начинали жестоко избивать. Позднее они оправдывались тем, что среди пассажиров могли затесаться беглецы-террористы, поэтому решено было жёстко арестовывать всех подряд.

В результате неудачного штурма погибли три пассажира, задохнувшись от дыма. Ещё одна жертва — стюардесса Тамара Жаркая — была убита Овечкиными. Остальные пять погибших — четверо старших братьев и Нинель Овечкина, покончившие с собой. В результате стрельбы, прыжков с высоты и жестокого задержания на земле получили ранения и травмы 15 пассажиров. Также при попытке выбраться из самолёта был ранен в ногу 9-летний Сергей Овечкин. Со стороны милиционеров было двое раненых.

Столь катастрофические потери в результате штурма объясняются тем, что группа захвата состояла из простых милиционеров, совершенно не подготовленных к подобного рода операциям. Это была в чистом виде импровизация. В СССР существовала группа "Альфа", подготовленная специально для подобных ситуаций. И, когда в 1983 году группа грузинской золотой молодёжи пыталась угнать самолёт за границу, в результате грамотных действий "Альфы" во время штурма не пострадал ни один пассажир. Однако она находилась в Москве, и, пока она летела в Вещево, штурм уже начался силами милиции. Когда бойцы элитного подразделения прибыли на место, самолёт уже догорал.

То, что штурм был проведён весьма неудачно, признавалось даже в то время. Впрочем, виноваты в этом не милиционеры, которые при таких раскладах вряд ли могли прыгнуть выше головы, а отдавшие приказ об их использовании. Конечно, "Альфа", скорее всего, справилась бы с захватчиками судна куда более профессионально и с меньшими жертвами. Неудавшийся штурм в то время вызвал даже больший резонанс, чем само преступление Овечкиных.

Дальнейшая судьба

Ольга Овечкина на суде.Фото © Wikipedia

Из шестерых выживших Овечкиных только двое достигли возраста уголовной ответственности. 17-летний Игорь и 28-летняя Ольга, которая на тот момент ждала ребёнка. Они были признаны виновными и приговорены к 8 и 6 годам лишения свободы соответственно.

Судьбы практически всех уцелевших членов семьи сложились весьма трагично. Игорь в колонии продолжал заниматься музыкой, создал тюремный оркестр. После четырёх с небольшим лет заключения он был досрочно освобождён. После этого работал музыкантом в различных ресторанах, много пил, позднее пристрастился к наркотикам. После выхода фильма "Мама" в 1999 году, поставленного по их истории, грозился подать в суд, однако вскоре сам оказался за решёткой и погиб в СИЗО при неясных обстоятельствах.

Ольга освободилась из тюрьмы через четыре года. Работала продавщицей на рынке, также имела проблемы с алкоголем. В начале нулевых сошлась с неким работником шиномонтажной мастерской по имени Виталий Михаленя, который убил её в пьяном угаре. Это произошло в 2004 году. Убийца был приговорён к 9 годам лишения свободы.

Самый младший из Овечкиных, Сергей, которому на момент захвата самолёта было 9 лет, трижды пытался поступить в музыкальное училище в родном городе, но так и не смог. По его словам, ему отказывали из-за фамилии, однако преподаватели позднее заверяли журналистов, что всё дело в отсутствии таланта. Некоторое время он работал музыкантом в ресторанах, в самом конце 90-х "исчез с радаров" и больше не давал о себе знать.

Ульяна, которой на момент захвата было 10 лет, также не устроилась в жизни. Имела проблемы с алкоголем, предпринимала попытки свести счёты с жизнью. После одной из таких попыток, когда она бросилась под машину, стала инвалидом.

Татьяна (14 лет на момент захвата) вышла замуж и жила обычной жизнью. Изредка встречалась с журналистами.

Единственным, кому удалось исполнить семейную мечту и выехать за границу, оказался Михаил, считавшийся самым талантливым участником ансамбля (к слову, его однокурсником в иркутском училище искусств был всемирно известный Денис Мацуев, который также отмечал несомненный талант Михаила). Он перебрался в Петербург, окончил институт культуры, сотрудничал со многими джазовыми коллективами. В начале нулевых перебрался в Испанию, где стал участником достаточно известного джазового коллектива Jinx Jazz Band, знаменитого своими уличными выступлениями в Барселоне. Несколько лет назад он перенёс инсульт, после чего лишился возможности играть и живёт в местном доме инвалидов.

Самая старшая сестра, Людмила, не участвовавшая в захвате и даже не знавшая о нём, взяла на себя воспитание оставшихся младших братьев и сестёр, а также ребёнка Ольги. В настоящее время на пенсии.

Всего через три года после кровавых событий железный занавес рухнул и выезд из страны стал свободным. Впрочем, вряд ли Овечкиным удалось бы стать звёздами и получать огромные гонорары за выступления в западных странах. Если в СССР им оказывали государственную поддержку как провинциальной диковинке (и при этом звёздами эстрады они всё равно не были), то в западных странах такими семейными ансамблями было никого не удивить. Редкие клубные концерты и небольшой интерес к беглецам в первые несколько месяцев — вот максимум, на который можно было рассчитывать. И это при условии, что им удалось бы бежать, не совершая преступлений. Но, поскольку Овечкины для прорыва на Запад захватили самолёт, по прибытии в желаемый пункт назначения старших членов семьи почти наверняка ждала бы тюрьма вместо концертных залов.

Авторы Евгений Антонюк