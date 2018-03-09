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Опубликовано 9 марта 2018, 03:27

Небензя обсудил с замглавой МИД Швеции ситуацию в Сирии и Донбассе

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Фото: &copy; РИА Новости

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Фото: © РИА Новости

Постпред РФ при ООН Василий Небензя провёл переговоры с первым заместителем министра иностранных дел Швеции Анникой Сёдер по ситуации в Сирии и на востоке Украины, а также обсудил проблему КНДР. Отмечается, что встреча состоялась по инициативе Швеции.

Как сообщили в постпредстве РФ, основной темой стала ситуация в Сирии в свете принятия резолюции Совета Безопасности ООН, а также кризис на Востоке Украины. Акцентировалось, что диалог и политико-дипломатические методы являются главным и единственным эффективным путём урегулирования разногласий.

Напомним, 24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой все конфликтующие стороны должны прекратить столкновения в целях обеспечения гуманитарной паузы как минимум на 30 дней на территории Сирии. Однако боевики незаконных вооружённых формирований продолжают обстреливать пункты пропуска, а также мирные районы даже во время гумпаузы.

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Юнона Александрова
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