Небензя обсудил с замглавой МИД Швеции ситуацию в Сирии и Донбассе

Постпред РФ при ООН Василий Небензя провёл переговоры с первым заместителем министра иностранных дел Швеции Анникой Сёдер по ситуации в Сирии и на востоке Украины, а также обсудил проблему КНДР. Отмечается, что встреча состоялась по инициативе Швеции.

Как сообщили в постпредстве РФ, основной темой стала ситуация в Сирии в свете принятия резолюции Совета Безопасности ООН, а также кризис на Востоке Украины. Акцентировалось, что диалог и политико-дипломатические методы являются главным и единственным эффективным путём урегулирования разногласий.