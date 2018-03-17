С шильдиком H2. 8 самых быстрых спорткаров на водороде

Mazda RX-8 Hydrogen RE

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Спорткар с роторно-поршневым двигателем Ванкеля стал пятой моделью в истории марки Mazda, использующей в качестве горючего водород. Серийное производство двухтопливного купе, которое можно заправлять и традиционным бензином, началось в 2007 году. В "водородном" режиме двигатель RX-8 Hydrogen RE развивает 109 л. с., что позволяет автомобилю разгоняться до 170 км/ч.

Audi A7 h-tron quattro

Фото: © commons.wikimedia.org

Премиум-лифтбек с четырьмя кольцами на радиаторной решётке в 2014 году оснастили баками для водорода, топливными элементами и электродвигателями. В таком виде "ходовой" концепт A7 h-tron с полным приводом был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Мощность силовой установки составила 231 л. с., потолок скорости — 180 км/ч.

Forze VII

Фото: © instagram.com/forze_delft

На счету команды Делфтского технического университета (Нидерланды) уже семь гоночных болидов на водородных топливных элементах. Первая модель была построена в 2007 году для участия в соревнованиях Formula Zero (отсюда название команды — ForZe). В 2017 году Forze VII стал первым водородным спорткаром, принимавшим участие в официальных соревнованиях FIA наряду с машинами, оборудованными бензиновыми двигателями. Мотор мощностью 258 л. с. способен разогнать Forze VII до 210 км/ч.

Pininfarina H2 Speed

Фото: © instagram.com/pininfarina_official

На Женевском автосалоне 2018 года итальянское ателье Pininfarina объявило о запуске в производство суперкара H2 Speed, прототип которого был представлен два года назад. Всего будет выпущено 12 эксклюзивных машин. Полноприводное спорткупе, предназначенное для эксплуатации исключительно на гоночных трассах, приводят в движение четыре электродвигателя общей мощностью 653 л. с., которые получают энергию от водородных топливных элементов. До сотни болид разгоняется за 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.

BMW H2R

Фото: © commons.wikimedia.org

В основу модели H2R лёг модифицированный двигатель V12 от седана 760i. Сжигая в цилиндрах водород вместо бензина, гоночный болид установил девять международных рекордов скорости "на асфальте". Силовая установка мощностью 232 л. с. позволяла достичь "максималки" в 302 км/ч.

Aston Martin Hybrid Hydrogen Rapide S

Фото: © astonmartin.com

В 2013 году марка Aston Martin выкатила на гонку "24 часа Нюрбургринга" первый в истории соревнований болид с "нулевым выхлопом" — модификацию Rapide S с 12-цилиндровым двигателем мощностью 542 л. с., работающим на водороде. Спортседан, разработанный в сотрудничестве с компанией Alset Global, способен разгоняться до 306 км/ч. Как бы то ни было, машина пришла к финишу лишь 113-й.

Ronn Scorpion HX

Фото: © instagram.com/ronn_motor_group

В модельной линейке американской компании Ronn Motor Group (RMG), занимающейся производством спортивных авто с "альтернативными" двигателями, есть родстер Scorpion HX. Машину приводит в движение двигатель Acura объёмом 3,5 литра и мощностью 450 л. с., в цилиндры которого впрыскивается 60% бензина и 40% водорода. Максимальная скорость — 322 км/ч. В планах автопроизводителя — полностью электрический спорткар Phoenix с топливными элементами.

Buckeye Bullet 2

Фото: © instagram.com/delilleoxygen