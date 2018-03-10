Британские учёные определили вид спорта, который замедляет старение

В исследовании были задействованы 125 человек, которые не курят и очень редко выпивают.

Учёные из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, какой вид спорта влияет на процесс старения. Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Так, согласно данным исследователей, таким видом признан велоспорт. Для выяснения этого они пригласили 125 человек, некурящих и редко выпивающих, которые увлекаются велосипедами.

Они прошли серию тестов. Мужчинам нужно было проехать 100 километров за 6,5 часа, женщинам — 60 километров за 5,5 часа.