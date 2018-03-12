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Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 09:11

В аэропорту Катманду разбился пассажирский самолёт

В международном аэропорту Катманду им. Трибхувана при посадке разбился пассажирский самолёт. Об этом сообщает Би-би-си.

По предварительным данным, самолёт принадлежит компании US-Bangla Airlines, он летел из Дакки, столицы Бангладеш.

Как уточняют местные СМИ, самолёт врезался в футбольное поле.

О пострадавших или погибших пока не известно. Предположительно, на борту находилось порядка 70 человек.

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Владислав Фёдоров
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