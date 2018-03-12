В аэропорту Катманду разбился пассажирский самолёт
В международном аэропорту Катманду им. Трибхувана при посадке разбился пассажирский самолёт. Об этом сообщает Би-би-си.
Bangladešas lidsabiedrības "US-Bangla" lidmašīna cieš katastrofu Tribhuvana Starptautiskā lidosta #Kathmandu #Nepāla. No katastrofas vietas ceļas melni dūmi.— BreakingLV (@breakinglv) 12 марта 2018 г.
Prakash Subedi pic.twitter.com/2vHDjqQQfG
По предварительным данным, самолёт принадлежит компании US-Bangla Airlines, он летел из Дакки, столицы Бангладеш.
Plane #crash at #TIA airport #Kathmandu Apparently a US Bangla plane from #Dhaka crashed. pic.twitter.com/2fN8XoXxrD— prazeet (@pzstha) 12 марта 2018 г.
Как уточняют местные СМИ, самолёт врезался в футбольное поле.
BREAKING Crashed plane at Kathmandu airport, is believed to be a US-Bangla airlines aircraft (pic: @Bishnusapkota). Updates: https://t.co/rPgfBUWBAu pic.twitter.com/3pFTyaNLKO— AIRLIVE (@airlivenet) 12 марта 2018 г.
О пострадавших или погибших пока не известно. Предположительно, на борту находилось порядка 70 человек.
Biman crashed killing all in Kathmandu airport the airport ppl say everyone had perished this is so scary while waiting to take off airport closed for now pic.twitter.com/TCl20aLjtg— shradha (@shradhagb) 12 марта 2018 г.