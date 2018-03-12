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Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 10:07

При крушении самолёта в Катманду спаслись как минимум 17 человек

По уточнённым данным на борту воздушного судна находилось 67 человек, судьба остальных пока не известна.

Как минимум 17 пассажиров пострадали при крушении самолёта во время посадки на территорию аэропорта им. Трибхувана авиакомпании US-Bangla Airlines. Об этом сообщила в понедельник газета "Катманду пост".

Уточняется, что всего на борту самолёта находилось 67 человек. Судьба остальных пока не сообщается.

Напомним, что самолёт авиакомпании US-Bangla Airlines потерпел крушение при посадке на территории аэропорта им. Трибхувана в Катманду. Воздушное судно направлялось из Дакки, столицы Бангладеш. Как сообщили местные СМИ, причиной крушения мог стать технический сбой.

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Владислав Фёдоров
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