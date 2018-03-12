При крушении самолёта в Катманду спаслись как минимум 17 человек
По уточнённым данным на борту воздушного судна находилось 67 человек, судьба остальных пока не известна.
Как минимум 17 пассажиров пострадали при крушении самолёта во время посадки на территорию аэропорта им. Трибхувана авиакомпании US-Bangla Airlines. Об этом сообщила в понедельник газета "Катманду пост".
ÚLTIMA HORA: Un avión de pasajeros de US-Bangla Airlines se estrelló y se prendió fuego en el aeropuerto de Katmandú, Nepal.— Jonathan Aristizábal (@aristizabaljona) 12 марта 2018 г.
Transportaba al menos 67 pasajeros... pic.twitter.com/MsDEX6lCYk
Уточняется, что всего на борту самолёта находилось 67 человек. Судьба остальных пока не сообщается.
Напомним, что самолёт авиакомпании US-Bangla Airlines потерпел крушение при посадке на территории аэропорта им. Трибхувана в Катманду. Воздушное судно направлялось из Дакки, столицы Бангладеш. Как сообщили местные СМИ, причиной крушения мог стать технический сбой.