НХЛ проведёт чемпионат мира по виртуальному хоккею

Этот проект станет совместной работой НХЛ, NBC Sports, Sportsnet и телеканала Viasat. Соревнования пройдут в США, Европе и Канаде. Призовой фонд турнира — 100 тысяч долларов.

С 24 марта по 7 апреля пройдут онлайн-квалификации, по результатам которых определится восьмёрка участников региональных этапов, которые пройдут в Стокгольме, Торонто и Стамфорде. Финалисты отправятся в Лас-Вегас, заключительные игры пройдут 19 июня.