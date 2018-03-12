НХЛ проведёт чемпионат мира по виртуальному хоккею
Турнир получил название 18 NHL Gaming World Championship. Призовой фонд соревнований составит 100 тысяч долларов.
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Национальная хоккейная лига анонсировала чемпионат мира по киберспортивному хоккею. Турнир получил название 18 NHL Gaming World Championship.
Этот проект станет совместной работой НХЛ, NBC Sports, Sportsnet и телеканала Viasat. Соревнования пройдут в США, Европе и Канаде. Призовой фонд турнира — 100 тысяч долларов.
С 24 марта по 7 апреля пройдут онлайн-квалификации, по результатам которых определится восьмёрка участников региональных этапов, которые пройдут в Стокгольме, Торонто и Стамфорде. Финалисты отправятся в Лас-Вегас, заключительные игры пройдут 19 июня.