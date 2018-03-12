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Регион
Опубликовано 12 марта 2018, 18:03

"Равносильный Станиславскому". Говорухин назвал кончину Табакова большой потерей

Станислав Говорухин. Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Станислав Говорухин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам режиссёра, артист имеет большое значение для российской культуры, особенно если вспомнить о множестве его учеников.

Олег Табаков был фигурой, равносильной Константину Станиславскому, его кончина является огромной потерей для российской культуры. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по культуре режиссёр Станислав Говорухин.

— Эта фигура была равносильной, равновеликой Станиславскому Константину Сергеевичу, — сказал Говорухин.

По его словам, Табаков имеет большое значение для культуры России, особенно учитывая, сколько он оставил после себя учеников.

— Я, к сожалению, никогда не работал с ним, но для меня тем не менее это огромная потеря, как и для всей российской культуры, я думаю, — подчеркнул режиссёр.

Напомним, что прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым состоится на исторической сцене МХТ имени Чехова.

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Владислав Фёдоров
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