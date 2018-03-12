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Опубликовано 12 марта 2018, 19:17

Володин заявил, что Табаков внёс огромный вклад в театральное искусство

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

По словам парламентария, образы в театре, кино, мультипликации, созданные Табаковым, — любимы многими поколениями.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Олег Табаков был обаятельным актёром и внёс огромный вклад в театральное искусство. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте Госдумы.

— От имени депутатов Государственной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким и всем поклонникам таланта Олега Павловича Табакова, — сказал Володин.

Он добавил, что образы в театре, кино, мультипликации, созданные Табаковым, любимы многими поколениями: как взрослыми, так и детьми.

— Это невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память народному артисту, — подчеркнул он.

Народный артист СССР скончался в больнице на 83-м году жизни. Он был госпитализирован в конце ноября с диагнозом "сепсис". Сегодня не выдержало его сердце.

Напомним, что прощание с Табаковым состоится 15 марта на сцене МХТ.

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Владислав Фёдоров
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