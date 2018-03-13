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Регион
Опубликовано 13 марта 2018, 09:24

Пилотов "Формулы-1" отсканировали для компьютерного клонирования

Фото &copy; Flickr/Jake Archibald

Фото © Flickr/Jake Archibald

Этот процесс стал отдельным пунктом программы предсезонного тестирования "Формулы-1" в Барселоне.

Сканированию подверглись все пилоты "Формулы-1". Это необходимо для официального симулятора, который выходит каждый год, с учётом изменений составов команд и прогресса игровых технологий.

От команды Toro Rosso участие в процессе приняли француз Пьер Гасли и новозеландец Брендон Хартли. Разработчики используют новейшие устройства для сканирования, похожие на утюги.

Напомним, прошлогоднюю версию игры — F1 2017 — геймеры и критики приняли тепло. Сейчас студия Codemasters продолжает работу над обновлённой версией гоночного симулятора.

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Сергей Сурепин
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