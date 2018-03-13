Пилотов "Формулы-1" отсканировали для компьютерного клонирования

Этот процесс стал отдельным пунктом программы предсезонного тестирования "Формулы-1" в Барселоне.

Сканированию подверглись все пилоты "Формулы-1". Это необходимо для официального симулятора, который выходит каждый год, с учётом изменений составов команд и прогресса игровых технологий.

От команды Toro Rosso участие в процессе приняли француз Пьер Гасли и новозеландец Брендон Хартли. Разработчики используют новейшие устройства для сканирования, похожие на утюги.