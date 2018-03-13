Пилотов "Формулы-1" отсканировали для компьютерного клонирования
Фото © Flickr/Jake Archibald
Этот процесс стал отдельным пунктом программы предсезонного тестирования "Формулы-1" в Барселоне.
Сканированию подверглись все пилоты "Формулы-1". Это необходимо для официального симулятора, который выходит каждый год, с учётом изменений составов команд и прогресса игровых технологий.
От команды Toro Rosso участие в процессе приняли француз Пьер Гасли и новозеландец Брендон Хартли. Разработчики используют новейшие устройства для сканирования, похожие на утюги.
Напомним, прошлогоднюю версию игры — F1 2017 — геймеры и критики приняли тепло. Сейчас студия Codemasters продолжает работу над обновлённой версией гоночного симулятора.