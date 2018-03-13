В Госдуме считают, что назначение Помпео может усилить антироссийскую риторику
Майкл Помпео. Фото: © REUTERS/Eric Thayer
Такое предположение сделал Леонид Слуцкий, ссылаясь на резкую позицию директора ЦРУ по отношению к России.
Назначение Майка Помпео на пост госсекретаря США может усилить антироссийскую риторику Вашингтона, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
— Отставка Тиллерсона с поста госсекретаря США и приход на его должность Майкла Помпео… может стать фактором повышения антироссийской риторики во внешней политике США при том, что она и сейчас уже зашкаливает. Мы тем не менее надеемся на взвешенный подход в решении ключевых вопросов международной повестки без нагнетания антироссийской истерии, — цитирует парламентария пресс-служба.
При этом Слуцкий напомнил, что прежде Помпео не раз делал резкие антироссийские заявления. В частности, о том, что Россия якобы вмешалась в выборы США и необходимости ответа Вашингтона на создание новейших видов вооружений в России.
В заключение депутат отметил, что Россия всегда призывает своих партнёров в США к здравому смыслу и к конструктивному сотрудничеству по всем аспектам, особенно в борьбе с международным терроризмом.
Об увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря стало известно сегодня, 13 марта. Об этом общественности объявил президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что освободившийся пост займёт директор ЦРУ Майк Помпео.
Американский лидер отметил, что отставка Тиллерсона связана с расхождением позиций и уже давно обсуждалась. При этом в Белом доме выразили уверенность, что такие перестановки в руководстве связаны с предстоящими переговорами США с Северной Кореей.