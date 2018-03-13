В Госдуме считают, что назначение Помпео может усилить антироссийскую риторику

Такое предположение сделал Леонид Слуцкий, ссылаясь на резкую позицию директора ЦРУ по отношению к России.

Назначение Майка Помпео на пост госсекретаря США может усилить антироссийскую риторику Вашингтона, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Отставка Тиллерсона с поста госсекретаря США и приход на его должность Майкла Помпео… может стать фактором повышения антироссийской риторики во внешней политике США при том, что она и сейчас уже зашкаливает. Мы тем не менее надеемся на взвешенный подход в решении ключевых вопросов международной повестки без нагнетания антироссийской истерии, — цитирует парламентария пресс-служба.

При этом Слуцкий напомнил, что прежде Помпео не раз делал резкие антироссийские заявления. В частности, о том, что Россия якобы вмешалась в выборы США и необходимости ответа Вашингтона на создание новейших видов вооружений в России.

В заключение депутат отметил, что Россия всегда призывает своих партнёров в США к здравому смыслу и к конструктивному сотрудничеству по всем аспектам, особенно в борьбе с международным терроризмом.

Об увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря стало известно сегодня, 13 марта. Об этом общественности объявил президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что освободившийся пост займёт директор ЦРУ Майк Помпео.